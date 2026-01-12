На расчистку Солнечногорска от снега вывели около 200 спецмашин
Около 300 человек и 200 единиц спецтехники заняты в уборке снега в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На дороги и во дворы вывели роторные очистители, трактора, самосвалы, погрузчики, комбинированные дорожные машины и прочую снегоуборочную технику. Кроме того, уборка ведётся и вручную.
«В первую очередь от снега расчищают основные магистрали, маршруты и остановки общественного транспорта, подъезды к школам и другим социальным объектам», — говорится в сообщении.Для рабочих, занятых в уборке снега, организовали горячее питание. Помощь в этом оказывают члены организации «Волонтёры Подмосковья», представители Молодёжного центра и молодогвардейцы.
Глава округа Солнечногорск открыл горячую линию по уборку снега: туда можно направлять заявки. Номер телефона линии — 8-800-201-67-47.