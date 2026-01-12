В Зарайске на уборку снега вышли более 100 коммунальщиков
Свыше 100 работников коммунальных служб заняты в уборке снега в Зарайске, используется около 50 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.
От снеговых завалов расчищают в первую очередь основные транспортные артерии и подъезды к социальным объектам, а также дворы многоэтажек. Эффективность борьбы со стихией повышает ответственное отношение жителей к просьбам коммунальщиков.
«Например, двор во втором микрорайоне удалось быстро и качественно очистить благодаря тому, что жильцов за день до уборки попросили переставить машины, и люди сделали это», — говорится в сообщении.Сейчас коммунальщики продолжают поддерживать порядок в округе, а жителей призывают быть очень внимательными на дорогах, так как снегопады продолжатся.