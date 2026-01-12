Достижения.рф

С улиц Дубны за дни новогодних каникул вывезли 18 тысяч кубометров снега

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Около 18 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Дубны за дни новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



В работах приняли участие сотрудники дорожных и коммунальных служб, а также управляющих компаний — всего более 100 человек. В уборке задействовали свыше 40 единиц спецтехники.

«Уборка города от снега продолжается в режиме нон-стоп. В работе вся коммунальная техника. Продолжим делать всё, чтобы дороги и тротуары были безопасными для передвижения», — сказал глава округа Максим Тихомиров.
Он также поблагодарил всех, кто принимает участие в этой важной работе.

Отмечается, что ежедневно из Дубны вывозят около двух с половиной тысяч кубометров снега. Расчистка ведётся поэтапно: в первую очередь в порядок приводят центральные улицы и остановки общественного транспорта.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0