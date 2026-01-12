С улиц Дубны за дни новогодних каникул вывезли 18 тысяч кубометров снега

12 января 2026, 10:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Около 18 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Дубны за дни новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В работах приняли участие сотрудники дорожных и коммунальных служб, а также управляющих компаний — всего более 100 человек. В уборке задействовали свыше 40 единиц спецтехники.





«Уборка города от снега продолжается в режиме нон-стоп. В работе вся коммунальная техника. Продолжим делать всё, чтобы дороги и тротуары были безопасными для передвижения», — сказал глава округа Максим Тихомиров.