С улиц Дубны за дни новогодних каникул вывезли 18 тысяч кубометров снега
Около 18 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Дубны за дни новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В работах приняли участие сотрудники дорожных и коммунальных служб, а также управляющих компаний — всего более 100 человек. В уборке задействовали свыше 40 единиц спецтехники.
«Уборка города от снега продолжается в режиме нон-стоп. В работе вся коммунальная техника. Продолжим делать всё, чтобы дороги и тротуары были безопасными для передвижения», — сказал глава округа Максим Тихомиров.Он также поблагодарил всех, кто принимает участие в этой важной работе.
Отмечается, что ежедневно из Дубны вывозят около двух с половиной тысяч кубометров снега. Расчистка ведётся поэтапно: в первую очередь в порядок приводят центральные улицы и остановки общественного транспорта.