На реабилитацию после ишемического инсульта в НИКИ детства поступила 15-летняя девочка

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
После перенесенного ишемического инсульта в отделение медицинской реабилитации НИКИ детства доставили 15-летнюю девушку из Мытищ. При поступлении она едва могла говорить, ее речь была нарушена, а движения в левой руке и ноге были почти полностью утрачены, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«После нескольких консилиумов с коллегами мы разработали индивидуальную программу реабилитации. У ребенка появилась четкая положительная динамика — наша юная пациентка пошла с ходунками, появились движения левой кисти, девочка стала хорошо брать предметы», — сообщила заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.
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Дайана Хусинова