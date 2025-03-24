Выездные бригады подмосковной скорой помощи оснастят современными планшетами

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье в этом году заработают семь подстанций и постов скорой помощи. Об этом шла речь на совещании у губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Одной из тем стала трансформация службы скорой медицинской помощи. Темами стали ремонт и строительство новых объектов, обновление автопарка, привлечении кадров, внедрение умных решений, позволяющих повышать качество и скорость оказания медицинской помощи.
«Особенно напряжённый период был во времена коронавируса. Мы помним, какая нагрузка легла на службу скорой медицинской помощи, сколько тогда было вызовов. Она всегда на передовой. Мы уже реализовали большую программу, но тема постоянно нуждается в сопровождении. Необходимо продолжать внедрять всё, что позволяет своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь, спасать жизни. Сегодня ещё раз обсудим дополнительное оснащение, усиление того, что требуется для эффективной работы этой службы, которая каждый день, каждый час взаимодействует с людьми», – сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.В структуре скорой медицинской помощи Московской области работают 56 подстанций и 91 пост. Ежедневно служба получает порядка 10 тыс. звонков, из которых 7,5 тыс. передаются на выезд, а 2,5 тыс. носят справочно-консультативный характер. Каждый день на линии выходят 600 бригад. В среднем они обслуживают до 12 вызовов.
В работу службы скорой помощи Подмосковья продолжают внедрять современные новации. Среди них – единая диспетчерская, умная маршрутизация, кардиопульт с возможностью дистанционной расшифровки ЭКГ, консультативный пульт. Это помогает медикам быстро доехать на вызов, оперативно поставить диагноз и принять решение о госпитализации.
«Все бригады оснащены планшетами. Они позволяют в режиме онлайн получать необходимую информацию о выезде. Уже в пути медики могут узнать возраст пациента, причину вызова и симптомы. Гаджеты оснащены тревожными кнопками. Бригады могут воспользоваться ими в случае экстренных ситуаций. В этом году все планшеты заменят на более современные. В них появится новый функционал – режим видеорегистратора, передача данных ГЛОНАСС, двусторонняя аудиосвязь», – рассказал на совещании зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин.Он добавил, что за три года в Подмосковье отремонтировали 20 подстанций и 10 постов, построили пять подстанций и один пост. В планах на этот год – ввести семь новых объектов.
Регулярно обновляется автопарк скорой помощи Подмосковья. Сейчас он включает 950 машин, более 90% из которых – не старше пяти лет. С 2020 года удалось заменить почти 700 единиц техники. В 2024-м Московская область передала бригадам скорой помощи 77 современных автомобилей, столько же – в январе этого года.
В числе ключевых задач – и поиск кадров. В службе СМП Подмосковья работают более 9,5 тыс. человек, в том числе свыше 7,6 тыс. сотрудников выездных бригад. С начала года удалось привлечь более 140 работников. В Подмосковье действует большой комплекс мер поддержки медработников. Это программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земский доктор» и «Земский фельдшер»; ежемесячные выплаты за аренду жилья; обеспечение служебным жильём, предоставление земельных участков и многие другое.
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