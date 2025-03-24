Подмосковный кардиопульт позволил дистанционно расшифровать 1,2 млн кардиограмм

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В 2024 году в Московской области было принято важное изменение – создана Единая диспетчерская. Также был запущен кардиопульт, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Его использование позволило дистанционно расшифровать 1 млн 200 тыс. электрокардиограмм. По результатам расшифровки почти 35 тыс. кардиограмм потребовалась экстренная госпитализация в связи с острой сердечной патологией. Это вызовы, которые стали приоритетными, и пациенты были вовремя госпитализированы и спасены», – сказал Забелин на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрей Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Также, по словам зампреда, на планшетах сотрудников выездных бригад скорой помощи включили тревожную кнопку. Забелин привёл данные статистики, согласно которым в 2024 году было совершено семь нападений на сотрудников скорой помощи. А за текущий I квартал зафиксировано уже шесть нападений.
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Лора Луганская