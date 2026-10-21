На региональных дорогах 10 округов Московской области очистили знаки
Знаки на региональных дорогах в 10 подмосковных округах очистили от незаконно размещённой рекламы и граффити. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Нарушения в ходе обследования региональной дорожной сети выявили сотрудники Мосавтодора.
«По результатам проверки дорожные службы провели необходимые работы по очистке знаков от вандальных надписей в посёлке городского типа Монино, в Долгопрудном, Ивантеевке, Люберцах, Лосино-Петровском, Одинцове, посёлке Деденево, Балашихе, Шёлкове, Фрязине и в Сергиевом Посаде», – рассказали в МТДИ.Как напомнили в ведомстве, порча дорожных знаков рекламой делает их не только неприглядными, но и небезопасными. Работу дорожников по восстановлению знаков там назвали важным вкладом в порядок и безопасность в Подмосковье.