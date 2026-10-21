В Мариуполе после реконструкции вновь начал работу стадион «Олимп»

21 октября 2026, 19:20

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Мариуполе завершилось комплексное восстановление стадиона «Олимп», расположенного в Ильичёвском районе города. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Работы велись при сопровождении специалистов Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству Как рассказали в ведомстве, в двухэтажном административно-бытовом корпусе восстановили и усилили конструктив, заменили кровлю, окна, двери, все инженерные системы; обновили фасад; отремонтировали раздевалки и душевые, выполнили внутреннюю отделку всех помещений.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

На спортивной территории заменили искусственное покрытие футбольного поля; обустроили площадки для воркаута, гандбола, волейбола и стритбола, зону для игры в шахматы и шашки; обновили беговые дорожки; установили мачты освещения, спортивное табло, сетки-мячеулавливатели и ограждения; привели в порядок зрительную трибуну более чем на 320 мест, провели другие работы.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Как рассказали в ведомстве, качество работ в процессе их выполнения оценивали подмосковные эксперты стройконтроля. Они проверяли применяемые материалы, соблюдение проектных решений и нормативов.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают, как непросто сдать объект, который строится под вашим надзором. Но это говорит только об одном: мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь. Значит, вы всё делаете правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей берётесь за новые задачи и показываете высокий результат. Большое спасибо всей команде», – обратился к экспертам управления министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО