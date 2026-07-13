На региональных дорогах Подмосковья улучшили работу пяти светофоров
Работу пяти светофоров оптимизировали на региональных дорогах в трёх округах Московской области сотрудники Мосавтодора на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В частности, три светофора оснастили адаптивной системой: на перекрёстке Зенинского шоссе с улицей Бастрыкина в Люберцах и на двух локациях на улице Тихонравова в Королёве — на пересечении с улицей Нестеренко и у дома №22.
«Адаптивная система подстраивает режим работы светофора под актуальный дорожный трафик, благодаря чему уменьшаются заторы», — говорится в сообщении.Кроме того, специалисты продлили время «зелёного света» на двух пешеходных светофорах у остановки «Тверская улица» на Западном объезде Сергиева Посада.