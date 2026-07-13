На дорогах Подмосковья ликвидировали последствия циклона

13 июля 2026, 10:33

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Циклон, пришедший Москву и Подмосковье на минувших выходных, принёс ливни и грозы с порывистым ветром. В настоящее время работы уборке вызванных им подтоплений на региональных дорогах Московской области, а также упавших на проезжую часть веток и стволов завершены. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.





В приведении дорог в порядок участвовали около 400 человек, они использовали 90 помп для откачки воды.





«Дорожные службы Московской области держали ситуацию на контроле: мониторили обстановку, выявляли поваленные деревья и подтопления, чтобы оперативно обеспечить безопасный проезд», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.