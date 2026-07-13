На выездных администрациях в Подмосковье приняли около 18 тысяч человек

13 июля 2026, 11:35

оригинал Андрей Воробьёв (фото: медиасток.рф)

Около 18 тысяч жителей Московской области приняли представители окружных властей и профильных ведомств в рамках встреч в формате выездных администраций за первый квартал текущего года. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами подмосковных муниципалитетов и министерств.





Выездные администрации обеспечивают прямой диалог руководства с населением и позволяют оперативно решать актуальные проблемы.





«За первый квартал провели более 550 встреч, на которых приняли порядка 18 тысяч человек. Эту работу мы считаем крайне важной и эффективной. Особенно там, где после первой встречи выездной администрации на вопросы, которые ставят жители, на второй мы можем увидеть динамику решений озвученных проблем», — сказал Воробьёв.