Врип главы Павлово-Посадского округа провёл встречу с местными полицейскими

09 сентября 2026, 13:25

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Встречу с личным составом Павлово-Посадского отдела МВД России провёл временно исполняющий полномочия главы круга Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На встрече подвели итоги работы за период с 2021 по 2025 гг. и обсудили планы на текущий год. Особое внимание при этом собравшиеся уделили развитию округа — модернизации социальной инфраструктуры, ЖКХ, дорожно-транспортному комплексу и благоустройству, а также поддержке бойцов СВО и их семей.





«С начала специальной военной операции мы отправили в зону боевых действий свыше 450 тонн гуманитарной помощи. Наши партийные активисты совершили более 80 поездок с гуманитарными конвоями. А семьям героев мы оказываем адресную помощь», — сказал Балашов.