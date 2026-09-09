Врип главы Павлово-Посадского округа провёл встречу с местными полицейскими
Встречу с личным составом Павлово-Посадского отдела МВД России провёл временно исполняющий полномочия главы круга Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На встрече подвели итоги работы за период с 2021 по 2025 гг. и обсудили планы на текущий год. Особое внимание при этом собравшиеся уделили развитию округа — модернизации социальной инфраструктуры, ЖКХ, дорожно-транспортному комплексу и благоустройству, а также поддержке бойцов СВО и их семей.
«С начала специальной военной операции мы отправили в зону боевых действий свыше 450 тонн гуманитарной помощи. Наши партийные активисты совершили более 80 поездок с гуманитарными конвоями. А семьям героев мы оказываем адресную помощь», — сказал Балашов.Кроме того, в округе отремонтировали более 50 воинских мемориалов, провели газ к Вечному огню в посёлке Большие Дворы и создали аллеи Героев в Павловском Посаде и Электрогорске.