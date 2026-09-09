В Балашихе открывается выставка картин, написанных на парче
Выставка художницы Людмилы Волхонской «Свет парчи» откроется в Балашихинском историко-художественном музее в четверг, 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В экспозицию вошли работы, написанные в уникальной технике — акрилом по парче.
«Своё направление художница запатентовала более 30 лет назад. В её творчестве интерес к русской старине переплетается с принципами импрессионизма, при этом отдельным источником света на живописном полотне становится парча, которая мерцает через слои краски», — говорится в сообщении.Посетителей ждёт встреча с необычными работами, написанными в жанрах натюрморт, портрет и пейзаж.
Выставка будет работать до 11 октября включительно. Возрастные ограничения — 6+.