На ускорителе частиц NICA в Дубне запустили первый сеанс

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На ускорительном комплексе NICA запущен первый сеанс . Работы на базе ОИЯИ продлятся около полугода, сообщили в пресс-службе Объединённого института ядерных исследований, расположенного в Дубне.
«Это исторический момент, путь длиной в 19 лет. Ждём данных первых физических экспериментов, когда мы увидим на мониторах в пультовой сталкивающиеся пучки», – сказал директор научного центра Григорий Трубников.NICА – ускоритель частиц, один из проектов класса «мегасайенс» в России. С помощью этой установки учёные рассчитывают понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны.
26 марта Объединённый институт ядерных исследований отмечает 69-летие со дня основания. Запуск ускорителя приурочен к этой дате.
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Лора Луганская