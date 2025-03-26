Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ На ускорителе частиц NICA в Дубне запустили первый сеанс

На ускорителе частиц NICA в Дубне запустили первый сеанс

Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

Оригинал
На ускорительном комплексе NICA запущен первый сеанс . Работы на базе ОИЯИ продлятся около полугода, сообщили в пресс-службе Объединённого института ядерных исследований, расположенного в Дубне.
«Это исторический момент, путь длиной в 19 лет. Ждём данных первых физических экспериментов, когда мы увидим на мониторах в пультовой сталкивающиеся пучки», – сказал директор научного центра Григорий Трубников.
NICА – ускоритель частиц, один из проектов класса «мегасайенс» в России. С помощью этой установки учёные рассчитывают понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны.

26 марта Объединённый институт ядерных исследований отмечает 69-летие со дня основания. Запуск ускорителя приурочен к этой дате.

Читайте также:

​Путин дал старт работам по технологическому пуску коллайдера NICA в Дубне

Новый коллайдер NICA в Дубне планируют запустить в этом году

Дубненские учёные получили из Китая 300 модулей для коллайдера NICA
#дубна
#коллайдер nica
#наука
#наукоград
#подмосковье
#московская область
На открытии Театральной недели в Кашире зрители увидели 50 творческих номеров
26 марта 2025, 09:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

22 марта в городском округе Кашира начался Открытый театральный фестиваль имени Б. В. Щукина «Театральная неделя — 2025». В фойе Дома культуры имени Ленина гостей встречал оркестр русских народных инструментов «Сувенир» Каширской Детской школы искусств, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Официальное открытие фестиваля прошло с выступления вокальной студии «Каданс» и театрального коллектива «Фантазия». В этот день зрители увидели 50 номеров чтецов — как сольных исполнителей, так и коллективов, приехавших из Каширы, Ступина, Чехова, Домодедова, Коломны, Зарайска и Москвы. Главная тема программы – «Поколению победителей посвящается», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме спектаклей, гостей фестиваля ждали тематические развлечения: буфет Василия Щукина, передвижная выставка Каширского краеведческого музея и специальные фотозоны.

Фестиваль продлится до 29 марта, а ознакомиться с расписанием спектаклей можно по ссылке.

Читайте также:

В МФЦ Каширы можно оформить загранпаспорт через криптокабину

Глава городского округа Кашира провел выездной прием жителей в поселке Ледово

В Кашире 98-летней труженице тыла установили новую плиту
#фестиваль
#зрители
#кашира
#развлечения
#подмосковье
#театр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Всадница из Подмосковья выиграла шесть медалей на турнире по конному спорту
Всадница из Подмосковья выиграла шесть медалей на Всероссийском турнире по конному спорту «Виват, Россия»
26 марта 2025, 09:38

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка из Подмосковья Варвара Бушуева, представляющая Раменский муниципальный округ, завоевала шесть серебряных медалей на Всероссийских соревнованиях по конному спорту «Виват, Россия», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В зачёте «Выездка (большой приз U25)» Бушуева, выступавшая на лошади Индире Ганди, заняла второе место с результатом 64,744%. Победительницей стала Ксения Григорян из Москвы, набравшая 64,974% в паре с конём Эстроном. Бронзу завоевала Валерия Ганина из Нижегородской области на Глории, показав результат 64,103%.

В категории «Средний приз (малый круг)» Бушуева и Индра Ганди вновь стали вторыми с итоговым процентом 64,676%. Первое место заняла Ксения Григорян на Эстроне (65,294%), а третьей финишировала Валерия Ганина на Глории (64,441%).

В дисциплине «КЮР (большой приз U-25)» Варвара Бушуева добавила ещё одно серебро в свою копилку, набрав 66,575%. Победа досталась Ксении Григорян на Эстроне (67,130%), а третье место заняла Валерия Ганина на Глории (65,885%).

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В юношеском КЮРе Бушуева, выступая на лошади Герцог Дей, также стала второй. Их результат составил 68,185%. Победу одержала Катерина Музюкина из Калужской области на Кардене (68,785%), а третье место заняла Дарья Ховрина из Москвы на Балатоне (67,980%).

Кроме того, в зачёте «Личный приз. Юноши» Бушуева стала вице-чемпионкой турнира. Спортсменка в паре с Героцогом Дей вновь завоевали серебро, показав результат 65,794%. Первой стала Дарья Ховрина на Балатоне (67,824%), а третье место заняла Арина Шадская из Москвы на Вилуне (65,647%).

В абсолютном первенстве турнира Бушуева на Индире Ганди также заняла вторую позицию с суммарным результатом 195,995% по итогам трёх дней соревнований. Чемпионкой стала Ксения Григорян на Эстроне (197,398%), а третье место заняла Валерия Ганина на Глории (194,429%).

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Соревнования «Виват, Россия» проходили с 18 по 24 марта 2025 года в деревне Орлово Ленинского городского округа. Турнир организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Читайте также:

Подмосковные спортсмены взяли две медали первых в сезоне соревнований по ВМХ

Подмосковные спортсмены победили на соревнованиях по синхронному плаванию

Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в ¼ финала турнира в Майами
#победа
#медали
#турнир
#лошади
#спортсмены
#серебро
#награды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области учащиеся продолжают досрочно сдавать ЕГЭ
26 марта 2025, 08:59

Фото: Министерство образования Московской области

25 марта в Подмосковье состоялся экзамен по русскому языку в рамках досрочной сдачи Единого государственного экзамена. Были задействованы четыре пункта в городах Королёв, Красногорск, Одинцово и Раменское. В экзамене приняли участие 103 человека, сообщает Министерство образования Московской области.
В досрочном периоде ЕГЭ участвуют студенты колледжей и ученики 11-х классов, которые по разным причинам не могут сдавать экзамен в основное время. Все пункты проведения ЕГЭ были оснащены согласно установленным требованиям: в аудиториях работали системы видеонаблюдения, а печать и сканирование экзаменационных материалов осуществлялись в кабинетах. За порядком следили общественные наблюдатели, в том числе представители родительского сообщества.

Экзаменационный процесс длился 3 часа 30 минут и прошёл без нарушений. Результаты будут доступны не позднее 10 апреля.В Московской области на досрочный период ЕГЭ зарегистрировались 129 участников, из которых 34 — выпускники 11 класса. Кампания началась 21 марта и завершится 21 апреля.

Читайте также:

675 подмосковных школьников написали диагностическую работу по математике

В Физтех-лицее имени П. Л. Капицы впервые прошла Международная олимпиада по физике

В Подмосковье стартовал финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии
#подмосковье
#студенты
#егэ
#выпускники
#ученики
#наблюдатели
#минобразования мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за месяц от вандальных надписей очистили около 100 фасадов домов
25 марта 2025, 22:57

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Коммунальщики за прошлый месяц очистили около 100 фасадов многоквартирных домов Подмосковья от несанкционированных рисунков, рекламы и надписей. Работы проходили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Граффити и рисунки, размещённые без согласования с собственниками и органами местного самоуправления, считаются порчей имущества и вандализмом. За такие действия предусмотрена административная ответственность. Ликвидация таких «художеств» – задача управляющих организаций, которые выполняют работы за счёт средств текущего ремонта», – говорится в сообщении.
В Минчистоты призвали жителей, заметивших несогласованные рисунки на стенах многоквартирного жилого дома, сообщить об этом в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал.

Читайте также:

В Московской области впервые проведут экологические игры

В Подмосковье начали создавать единые диспетчерские службы обслуживания лифтов

Подмосковные коммунальщики начали готовиться к 80-летию Великой Победы
#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#подъезды
#дома
#мкд
#граффити
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Егорьевске росгвардейцы задержали вора, примерявшего в магазине ботинки
25 марта 2025, 22:36

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Росгвардейцы задержали в Егорьевске подозреваемого в попытке ограбить закрытый обувной салон. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Ночью экипаж группы задержания Егорьевского ОВО получил сообщение о срабатывании сигнализации в охраняемом магазине на улице Советской. Оперативно прибыв по этому адресу, росгвардейцы обнаружили, что открыта входная пластиковая дверь. Внутри находился неизвестный, который сидел на полу и примерял новые ботинки. По внешним признакам г мужчина был в состоянии опьянения и внятно объяснить причину своего нахождения в закрытом магазине не смог», – рассказали в ведомстве.
Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту ЧП проводится проверка.


Читайте также:

В Москве росгвардейцы поймали наркокурьера

Владельцам оружия перед сезоном охоты в Подмосковье напомнили о безопасности

Росгвардейцы задержали пьяную дебоширку, громившую торговый центр в Балашихе
#подмосковье
#московская область
#росгвардия
#воры
#магазин
#обувь
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате