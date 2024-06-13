​Путин дал старт работам по технологическому пуску коллайдера NICA в Дубне

Видео: пресс-служба Кремля
Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Объединённый институт ядерных исследований в Дубне. Президент отметил, что давно хотел посетить ОИЯИ. Сотрудники провели для него экскурсию по предприятию, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В сопровождении директора института Григория Трубникова глава государства познакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA.
Владимир Путин дал старт работам по технологическому пуску установки класса мегасайенс – сверхпроводящего коллайдера комплекса NICA. Начало международной программы исследований на нём запланировано на следующий год.
Как рассказал Трубников, Объединённый институт ядерных исследований в Дубне приводит новые технологии на российские предприятия. Он отметил, что количество отечественных инвестиций составляет порядка 80%. По словам директора, на работу предприятия больше повлияла пандемия коронавируса, чем проведение спецоперации. Директор ОИЯИ рассказал, что институт реализует с предприятиями новые проекты.
NICA базируется на разработанной в ОИЯИ уникальной отечественной технологии сверхпроводящих магнитов с проточным охлаждением потоком кипящего гелия, получившей признание во всём мире.
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Владимир Путин дал старт работам по технологическому пуску установки класса мегасайенс – сверхпроводящего коллайдера комплекса NICA. Начало международной программы исследований на нём запланировано на следующий год.
Как рассказал Трубников, Объединённый институт ядерных исследований в Дубне приводит новые технологии на российские предприятия. Он отметил, что количество отечественных инвестиций составляет порядка 80%. По словам директора, на работу предприятия больше повлияла пандемия коронавируса, чем проведение спецоперации. Директор ОИЯИ рассказал, что институт реализует с предприятиями новые проекты.
«Мы даём задачу, которую до этого они не делали, вместе ее реализуем. Они здесь могут её испытать, увидеть, что она работает и дальше выходить с ней в экономику», – пояснил Трубников.Как напомнила пресс-служба Кремля, решение о создании комплекса NICA приняла в 2011 году правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям. Его строительство началось в 2016-м.
NICA базируется на разработанной в ОИЯИ уникальной отечественной технологии сверхпроводящих магнитов с проточным охлаждением потоком кипящего гелия, получившей признание во всём мире.
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Лора Луганская