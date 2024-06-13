​Путин дал старт работам по технологическому пуску коллайдера NICA в Дубне

Агрессия и разборки в ток-шоу собирают большие просмотры и имеют высокие рейтинги, в отличие от добрых и позитивных сюжетов. Интерес к скандальным телевизионным программам — таким, как «Мужское и женское», «Давай поженимся» или «Пусть говорят» противоречит сам себе: эмоции зрителей зашкаливают от восторга до отвращения, но их смотрят. Что же подпитывает страсть к таким зрелищам?