На выездной администрации в Павловском Посаде обсудили улучшение качества жизни
В Доме культуры «Филимоновский» состоялась выездная встреча администрации Павлово-Посадского муниципального округа с жителями. Об этом рассказали в пресс-службе руководства муниципалитета.
Встречу провели глава округа Денис Семёнов, его заместители и руководители структурных подразделений.
«Живой и искренний диалог с жителями прошёл в формате открытой дискуссии. Участники поделились насущными проблемами и предложениями по развитию округа. Обсуждали такие вопросы, как развитие молодёжной политики, будущее молодого поколения, улучшение условий во дворах и на дорогах, землепользование и собственность. Большое внимание уделили решению таких локальных проблем, как ямы на подъездных дорогах», – рассказали в администрации.
На приём пришёл руководитель АНО «Патриот» Александр Иванович. Состоялся разговор о патриотическом воспитании молодёжи, его роли в формировании ценностей подрастающего поколения.
Как отметил Семёнов, власти округа открыты к диалогу и готовы работать с населением над улучшением качества жизни. По его мнению, такие встречи позволяют лучше понять потребности жителей и находить совместные решения.