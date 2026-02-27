Десяти юным жителям Павлово-Посадского округа вручили первые паспорта
Церемонию вручения паспортов гражданина Российской Федерации провели в парке «Дубрава» Павловского Посада для десяти 14-летних местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Документы ребята получили из рук главы городского округа Дениса Семёнова.
«Мы гордимся, что в нашем округе растут умные, целеустремлённые и талантливые молодые люди. Уверен, вы станете достойными гражданами нашей великой страны и внесёте свой вклад в процветание Павлово‑Посадской земли», — сказал Денис Семёнов.Он также поблагодарил родителей за воспитание таких детей.
Помимо паспортов, ребятам вручили экземпляры Конституции РФ.
