Глава округа сам готовил блины на празднике Масленицы в Павловском Посаде

25 февраля 2026, 18:00

Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа

В Павлово-Посадском округе отметили Широкую Масленицу с блинами от главы и концертами. 22 февраля Электрогорский парк стал площадкой народного праздника, объединив сотни жителей и гостей из соседних населённых пунктов. Об этом сообщили в Администрации Павлово-Посадского городского округа.





Основным событием стала кулинарная площадка «Блины от шефа». За сковородки встали профессиональные повара, а еще — глава округа Денис Семенов вместе с заместителями, депутатами и сотрудниками местной Администрации. Они готовили блины и угощали всех желающих. Организаторы отметили, что хотели создать по-настоящему семейную, тёплую атмосферу, и, по их словам, это удалось: здесь был смех, улыбки и аромат свежих блинов.



В муниципалитете подготовили насыщенную программу:

гости посмотрели театрализованное представление «Масленичный хоровод»;

на мастер-классе делали весенние куклы-мотанки «Мартинки», символизирующие приход весны.

Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа

«Масленичный переполох»;

«Навстречу весне»;

«Гуляй, масленица!».

Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа

«Спасибо всем, кто пришёл, нашим артистам, организаторам и волонтёрам. Вы сделали этот день по-настоящему солнечным и душевным. Делитесь своими фотографиями и впечатлениями, давайте вместе сохраним это весеннее настроение!», — обратились к жителям представители местной Администрации.