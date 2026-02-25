Достижения.рф

Глава округа сам готовил блины на празднике Масленицы в Павловском Посаде

Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа

В Павлово-Посадском округе отметили Широкую Масленицу с блинами от главы и концертами. 22 февраля Электрогорский парк стал площадкой народного праздника, объединив сотни жителей и гостей из соседних населённых пунктов. Об этом сообщили в Администрации Павлово-Посадского городского округа.



Основным событием стала кулинарная площадка «Блины от шефа». За сковородки встали профессиональные повара, а еще — глава округа Денис Семенов вместе с заместителями, депутатами и сотрудниками местной Администрации. Они готовили блины и угощали всех желающих. Организаторы отметили, что хотели создать по-настоящему семейную, тёплую атмосферу, и, по их словам, это удалось: здесь был смех, улыбки и аромат свежих блинов.

В муниципалитете подготовили насыщенную программу:

  • гости посмотрели театрализованное представление «Масленичный хоровод»;
  • на мастер-классе делали весенние куклы-мотанки «Мартинки», символизирующие приход весны.
Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа
Музыкальную часть обеспечили приглашённые артисты, особенно тепло публика встречала арт-проект «ИВАНОЛЬГА» из Владимира и концертную программу «Запевай с весной».

Для детей и взрослых открыли сразу три игровые площадки:
  • «Масленичный переполох»;
  • «Навстречу весне»;
  • «Гуляй, масленица!».
Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа
В фото-зоне «Зима прощай!» гости делали яркие снимки на память, а на ярмарке «Живой базар» приобретали домашние вкусности, мёд, пряники и сувениры ручной работы.
«Спасибо всем, кто пришёл, нашим артистам, организаторам и волонтёрам. Вы сделали этот день по-настоящему солнечным и душевным. Делитесь своими фотографиями и впечатлениями, давайте вместе сохраним это весеннее настроение!», — обратились к жителям представители местной Администрации.

