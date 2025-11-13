Достижения.рф

На выездной администрации в Сергиевом Посаде обсудили благоустройство

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.

В микрорайоне Ферма Сергиева Посада состоялась выездная администрация. Представители окружных властей встретились с местными жителями и обсудили актуальные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.



Участие в мероприятии приняли глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова, её заместители, а также члены местного Совета депутатов и представители Общественной палаты.

«Одной из главных тем встречи стал запрос на обустройство современной пляжной зоны возле Лесного озера. Жители подчеркнули, что чистое озеро и оборудованный пляж могли бы стать привлекательным местом отдыха для всех горожан. Власти взяли этот вопрос в работу», — говорится в сообщении.
Кроме того, на встрече обсудили предложение установить в каждом дворе спортивные площадки и благоустройство территории у памятника в селе Мишутино.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0