На выездной администрации в Сергиевом Посаде обсудили благоустройство
В микрорайоне Ферма Сергиева Посада состоялась выездная администрация. Представители окружных властей встретились с местными жителями и обсудили актуальные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Участие в мероприятии приняли глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова, её заместители, а также члены местного Совета депутатов и представители Общественной палаты.
«Одной из главных тем встречи стал запрос на обустройство современной пляжной зоны возле Лесного озера. Жители подчеркнули, что чистое озеро и оборудованный пляж могли бы стать привлекательным местом отдыха для всех горожан. Власти взяли этот вопрос в работу», — говорится в сообщении.Кроме того, на встрече обсудили предложение установить в каждом дворе спортивные площадки и благоустройство территории у памятника в селе Мишутино.