Представительница Шатуры стала зампредом Молодёжного парламента Подмосковья
Первое заседание Московского областного молодёжного парламента (МОМП) VIII созыва состоялось 11 ноября. Участники провели выборы руководящего состава, в него вошла председатель Шатурского молодёжного парламента Ирина Трошина. Об том сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Мероприятие организовали в Мособлдуме в рамках форума, посвящённого 15-летию молодежного парламентаризма в регионе.
«Председателем МОМП избрали Татьяну Некрасову, заместителем председателя по работе с комитетами — Ярослава Завидного, зампредом по проектной деятельности — Арину Климову, заместителем по работе с муниципалитетами — Ирину Трошину, секретарём стала Анастасия Парахина, а пресс-секретарём — Екатерина Кесельман», — говорится в сообщении.Всего в восьмой созыв МОМП вошли 54 человека. В их числе представители подмосковных молодёжных объединений, председатели окружных молодёжных парламентов и участники специальной военной операции.