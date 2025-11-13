Представительница Шатуры стала зампредом Молодёжного парламента Подмосковья

13 ноября 2025, 12:50

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Первое заседание Московского областного молодёжного парламента (МОМП) VIII созыва состоялось 11 ноября. Участники провели выборы руководящего состава, в него вошла председатель Шатурского молодёжного парламента Ирина Трошина. Об том сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Мероприятие организовали в Мособлдуме в рамках форума, посвящённого 15-летию молодежного парламентаризма в регионе.





«Председателем МОМП избрали Татьяну Некрасову, заместителем председателя по работе с комитетами — Ярослава Завидного, зампредом по проектной деятельности — Арину Климову, заместителем по работе с муниципалитетами — Ирину Трошину, секретарём стала Анастасия Парахина, а пресс-секретарём — Екатерина Кесельман», — говорится в сообщении.