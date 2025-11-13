Представители Подмосковья вошли в число победителей проекта «Флагманы образования»
Более 40 педагогов и управленцев из 28 российских регионов стали победителями конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число лучших вошли четыре представителя Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Трек создали для того, чтобы помочь учителям разобраться в системе государственного устройства, законах и истории России. По итогам конкурса издадут сборник лучших практик гражданского просвещения.
«Флагманы образования» — это сообщество сильных, неравнодушных людей, которые верят в возможности самореализации в России. Но главное — это сообщество тех, кто создает будущее. Учитель закладывает основы завтрашнего дня, воспитывает личность и открывает таланты», — сказал гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.От Подмосковья победителями стали замдиректора коломенского лицея №4 Юлия Фролова, учитель математики и информатики в луховицкой гимназии №10 Андрей Феофанов, учитель балашихинской школы №30 Валерий Протасов и учитель истории и обществознания, замдиректора по учебно-воспитательной работе школы №4 в Наро-Фоминске Виктор Олейников.