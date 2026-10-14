На выставке InterCHARM в Красногорске состоится конвент салонов красоты

14 октября 2026, 16:08

Фото: istockphoto.com/koldo studio

На площадке крупнейшей в России выставки индустрии красоты InterCHARM, которая будет проходить в «Крокус Экспо» в Красногорске с 14 по 17 октября, проведут XXI Всероссийский конвент салонов красоты. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.





Работа конвента продлится два дня — 15 и 16 октября.





«Участники конвента смогут обсудить актуальные вопросы, касающиеся управления beauty-бизнесом, и обменяться опытом», — говорится в сообщении.