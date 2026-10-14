На выставке InterCHARM в Красногорске состоится конвент салонов красоты
На площадке крупнейшей в России выставки индустрии красоты InterCHARM, которая будет проходить в «Крокус Экспо» в Красногорске с 14 по 17 октября, проведут XXI Всероссийский конвент салонов красоты. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
Работа конвента продлится два дня — 15 и 16 октября.
«Участники конвента смогут обсудить актуальные вопросы, касающиеся управления beauty-бизнесом, и обменяться опытом», — говорится в сообщении.В программу выставки входят также аналитическая бизнес-конференция «Косметика в России», конференции «Как создать Beauty Brand», «Бизнес-кейсы InterCHARM для руководителей салонов красоты», «Парфюмерный мир», «Бытовая химия Евразии» и V конференция InterCHARM по эстетической косметологии. А на Главном подиуме InterCHARM организуют серию открытых встреч с лидерами индустрии.
Подробная информация о выставке опубликована на её официальном сайте.