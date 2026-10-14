В 11 округах Московской области строят 17 тротуаров
17 тротуаров общей протяжённостью около 15 километров строят вдоль региональных дорог в 11 подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Сейчас на участках занимаются устройством оснований будущих тротуаров, устанавливают бордюрный камень и укладывают асфальтобетонное покрытие», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Он добавил, что тротуары обеспечат жителям безопасный и комфортный подход к остановкам общественного транспорта, школам, детским садам, поликлиникам и другим объектам социальной инфраструктуры.
Одним из самых длинных новых тротуаров станет объект в селе Кривандино округа Шатура — вдоль улиц Лесная и Шмидта. Его протяжённость составит около двух километров. По нему можно будет дойти до ближайшей ж/д станции.