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В 11 округах Московской области строят 17 тротуаров

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

17 тротуаров общей протяжённостью около 15 километров строят вдоль региональных дорог в 11 подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Сейчас на участках занимаются устройством оснований будущих тротуаров, устанавливают бордюрный камень и укладывают асфальтобетонное покрытие», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.
Он добавил, что тротуары обеспечат жителям безопасный и комфортный подход к остановкам общественного транспорта, школам, детским садам, поликлиникам и другим объектам социальной инфраструктуры.

Одним из самых длинных новых тротуаров станет объект в селе Кривандино округа Шатура — вдоль улиц Лесная и Шмидта. Его протяжённость составит около двух километров. По нему можно будет дойти до ближайшей ж/д станции.
Лев Каштанов

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