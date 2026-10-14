Власти Пушкинского округа проверили ход расчистки реки Учи

14 октября 2026, 15:28

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Расчистка реки Учи продолжается вдоль новой набережной рядом с улицами Толмачева и Рощинская в Ивантеевке. Ход работ проверили глава Пушкинского округа Максим Красноцвето и председатель местного Совета депутатов Артём Садула. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Протяжённость участка, на котором проводят расчистку, составляет свыше 700 метров. С берега убирают мусор и поваленные деревья, а с водной глади — избыточную растительность. Завершить работы планируют уже в ноябре.





«По поручению губернатора мы привели в порядок сквер у набережной. Сейчас идёт второй этап благоустройства: расчистка реки. По итогу у нас должен быть достойный водный объект»», — сказал Красноцветов.