На выставке матрёшек в Мытищах представили более 400 экспонатов
Выставка «Матрёшка. Символ России» открылась в Мытищинской галерее искусств. Посетители могут увидеть более 400 экспонатов из разных уголков страны. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Выставка наглядно демонстрирует разнообразие стилей этой народной игрушки.
«Различаются не только используемые цветовые гаммы и типы росписи — от тонкой до нарочито небрежной, но и силуэты», — говорится в сообщении.Кроме того, помимо традиционных матрёшек, представлены их различные современные модификации: кавалеры, дамы и даже космонавты в скафандрах.
Выставка будет работать до 29 марта. Возрастных ограничений нет.
Мытищинская галерея искусств расположена по адресу: город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом №36.