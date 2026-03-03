Достижения.рф

На выставке матрёшек в Мытищах представили более 400 экспонатов

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка «Матрёшка. Символ России» открылась в Мытищинской галерее искусств. Посетители могут увидеть более 400 экспонатов из разных уголков страны. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.



Выставка наглядно демонстрирует разнообразие стилей этой народной игрушки.

«Различаются не только используемые цветовые гаммы и типы росписи — от тонкой до нарочито небрежной, но и силуэты», — говорится в сообщении.
Кроме того, помимо традиционных матрёшек, представлены их различные современные модификации: кавалеры, дамы и даже космонавты в скафандрах.
Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Выставка будет работать до 29 марта. Возрастных ограничений нет.

Мытищинская галерея искусств расположена по адресу: город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом №36.
Лев Каштанов

