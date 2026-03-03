В Чехове завершают капремонт детского сада №4

03 марта 2026, 11:43

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Работы по капитальному ремонту детского сада №4, расположенного на улице Ильича в Чехове, близятся к завершению. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Сейчас на объекте проводят пусконаладку оборудования пищеблока и инженерных сетей, а также собирают мебель. В работах заняты 14 человек.





«В рамках капремонта в здании общей площадью около тысячи квадратных метров, построенном 62 года назад, обновили фасад, кровлю, входные группы, заменили водопровод, канализацию, систему отопления и электропроводку, сантехнику, двери и окна, провели отделку помещений», — говорится в сообщении.