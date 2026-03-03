Детские хоры из Пушкина завоевали награды областного конкурса
Вокальные коллективы Пушкинской детской школы искусств стали лауреатами Московского областного открытого конкурса «Хоровой калейдоскоп». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Финальный тур конкурса состоялся в Жуковском 28 февраля. В нём приняли участие 43 хора, прошедших предварительный отбор.
«По итогам выступлений диплом лауреата первой степени получил ансамбль патриотической песни «Солнечный круг», лауреатом второй степени стал младший хор «Солнышко», а лауреатом третьей степени — старший хор «Радость», — говорится в сообщении.Жюри возглавил заслуженный артист России, доцент кафедры хорового дирижирования Московской консерватории имени П.И. Чайковского Анатолий Кисляков.