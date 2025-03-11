На юбилейном красногорском турнире КВН победила команда гимназии №6

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Тридцатый турнир команд КВН завершился в городском округе Красногорск, за победу боролись пять команд, представляющих разные учебные заведения округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участие в турнире приняли команды Стартап 18», «Даёшь молодёжь», «Импульс», «Степень свободы» и «Забавное будущее». Ребята шутили, танцевали и пели. Их выступления оценивало жюри, в которое вошли деятели культуры, участники КВН, а также представители окружной администрации», — говорится в сообщении.Победу на юбилейном турнире завоевала команда «Степень свободы» из гимназии №6. Участникам вручили Кубок чемпиона, а также сертификат на 50 тысяч рублей. На второе место вышла команда «Импульс» от местного Молодёжного центра, а третье остальные участники финала разделили третье место. Призёрам также вручили денежные сертификаты от администрации округа.
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Лев Каштанов