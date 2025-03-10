Власти Красногорска провели встречу с сотрудниками одного из предприятий округа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Приём жителей в формате выездной администрации провели власти городского округа Красногорск на предприятии «Современные наукоёмкие технологии», где производят технику для досмотров: стационарные и ручные металлодетекторы, а также интроскопы, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В ходе встречи были подняты вопросы относительно ЖКХ, благоустройства, деятельности управляющих компаний, а также вопросы, касающиеся организации питания и безопасности в школе №12 в микрорайоне «Южный». На ряд вопросов ответы даны были прямо в ходе встречи, некоторые были взяты на контроль администрацией.
Красногорских студентов познакомили с работой судебных приставов
В Красногорске открыли новый детский сад на 200 мест
В девяти домах округа Красногорск заменят лифты
«На предприятии мы увидели дружелюбную атмосферу и понимаем, что здесь созданы благоприятные условия для сотрудников. Ну, и, конечно же, получили вопросы. Мы всегда за обратную связь и благодарны предприятию, что нас здесь приняли и позволили пообщаться с жителями жителей», — сказала первый замглавы Красногорска Наталья Тимошина.Читайте также:
Красногорских студентов познакомили с работой судебных приставов
В Красногорске открыли новый детский сад на 200 мест
В девяти домах округа Красногорск заменят лифты
Лев Каштанов