В больницу Красногорска поступило новое современное оборудование

Видео: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В больничном комплексе на улице Карбышева начали работу новые рентген-аппарат и компьютерный томограф, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Задача на этот год — дальнейшее обновлению технического оснащения больницы, в том числе поставка тяжелого оборудования для высокотехнологичных исследований пациентов», — отметил Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.
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