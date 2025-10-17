Нарколог предупредил курящих женщин о риске развития страшной болезни

17 октября 2025, 11:58

Нарколог Ходлин: у курящих женщин в два раза выше риск развития рака груди

оригинал Фото: istockphoto.com/optop

Курение значительно увеличивает риск развития рака груди у женщин. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.





Он отметил, что вероятность появления онкозаболевания растёт вместе со стажем курения. Например, у тех, кто курит десять лет и дольше, риск выше примерно в два раза.





«Никотин и другие токсичные вещества сигаретного дыма вызывают мутации клеток и подавляют иммунную систему организма», — пояснил эксперт механизм возникновения опасной болезни.

«У курящих пациенток чаще возникают осложнения после операций и курса химиотерапии, снижаются шансы полного выздоровления и увеличивается риск рецидивов заболевания. А отказ от никотина существенно улучшает медицинский прогноз», — сказал Холдин.