В Подмосковье упростили онлайн-оформление социальной помощи
Оформить заявку на получение социальной помощи через портал госуслуг Московской области стало проще благодаря подключению «умных сервисов». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
Как пояснила глава министерства Надежда Куртяник, теперь система сама уведомляет указанного в заявлении члена семьи о необходимости дать согласие на обработку персональных данных.
«Кроме того, к услуге подключили сервис предпроверки заявки: он подскажет, если в системе уже есть ранее поданное заявление, решение по которому ещё не принято. На экран также выводится сообщение об уже назначенной выплате», — добавила Надежда Куртяник.Получить социальную материальную помощь могут малоимущие жители Подмосковья. Срок рассмотрения заявки составляет 22 рабочих дня.