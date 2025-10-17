В Подмосковье упростили онлайн-оформление социальной помощи

17 октября 2025, 09:54

оригинал Фото: istockphoto.com/kasto80

Оформить заявку на получение социальной помощи через портал госуслуг Московской области стало проще благодаря подключению «умных сервисов». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.





Как пояснила глава министерства Надежда Куртяник, теперь система сама уведомляет указанного в заявлении члена семьи о необходимости дать согласие на обработку персональных данных.





«Кроме того, к услуге подключили сервис предпроверки заявки: он подскажет, если в системе уже есть ранее поданное заявление, решение по которому ещё не принято. На экран также выводится сообщение об уже назначенной выплате», — добавила Надежда Куртяник.