В Коломенско-Зарайском музее проходит выставка «Искусство в поиске»
Министерство культуры и туризма Московской области напомнило, что выставка «Искусство в поиске. Цвет и форма» открыта в Коломенско-Зарайском музее-заповеднике до 4 ноября.
В выставке участвуют художники из Москвы, Абрамцева, Гжели, Скопина и Рязани. Их работы показывают путь мастеров в поиске собственной формы и отражают связь современного искусства с культурным наследием.
Посетители смогут увидеть, как произведения наших дней перекликаются с артефактами прошлого, создавая новое художественное пространство.
