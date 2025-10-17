Достижения.рф

В Коломенско-Зарайском музее проходит выставка «Искусство в поиске»

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Министерство культуры и туризма Московской области напомнило, что выставка «Искусство в поиске. Цвет и форма» открыта в Коломенско-Зарайском музее-заповеднике до 4 ноября.



Экспозиция посвящена диалогу прошлого и настоящего, а также воображаемому путешествию на Восток и влиянию восточного искусства на современное прикладное творчество.

В выставке участвуют художники из Москвы, Абрамцева, Гжели, Скопина и Рязани. Их работы показывают путь мастеров в поиске собственной формы и отражают связь современного искусства с культурным наследием.

Посетители смогут увидеть, как произведения наших дней перекликаются с артефактами прошлого, создавая новое художественное пространство.

Подробнее — на сайте Коломенско-Зарайского музея-заповедника.

Дайана Хусинова

