Народную программу ЕР по наказам жителей Подмосковья планируют выполнить на 100%

25 августа 2025, 09:45

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В Народную программу партии «Единая Россия» в Московской области вошло более 780 тысяч наказов жителей. О ходе выполнения программы рассказал председатель Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России». Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба ЕР.





Народная программа была сформирована в 2021 году. В настоящее время выполнена значительная часть наказов, включая различные масштабные преобразования.





«Благодаря наказам наших жителей мы смогли инициировать новые социальные проекты, обновить инфраструктуру, отремонтировать дороги, и улучшить доступ к образовательным и медицинским услугам. Уверен, что к 2026 году мы придём практически к 100%-м показателям исполнения наказов по ключевым направлениям, таким как здравоохранение, образование, городская среда, спорт и культура», — сказал Игорь Брынцалов.