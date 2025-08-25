В Климовске открылась новая школа на 1100 учеников

25 августа 2025, 09:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В микрорайоне Климовск Подольска 1 сентября открыла свои двери новая школа на 1100 мест. Учебное заведение построили на улице Победы, 3в, и она войдет в состав образовательного комплекса МБОУ СОШ № 1, сообщает пресс-служба администрации городского округа.