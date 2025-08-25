В Климовске открылась новая школа на 1100 учеников

В микрорайоне Климовск Подольска 1 сентября открыла свои двери новая школа на 1100 мест. Учебное заведение построили на улице Победы, 3в, и она войдет в состав образовательного комплекса МБОУ СОШ № 1, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Современное трехэтажное здание разделено на блоки: для начальных классов на 400 человек и для основной и старшей школы на 700 учащихся. Каждый блок имеет собственную инфраструктуру, включая отдельные входы, гардеробы, учебные кабинеты и специализированные помещения.
Для обучения оборудовали 44 кабинета, лаборатории, мастерские, IT-зону и библиотечно-информационный центр. Для занятий спортом есть многофункциональный зал и современное спортивное ядро на территории.
Как отметила директор школы №1 Светлана Антропова, новое учреждение позволит ликвидировать вторую смену не только в самой школе, но и в других школах микрорайона, что решит одну из важных проблем растущего числа учеников.