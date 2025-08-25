В Одинцово открыли новый детский сад на 380 мест

В подмосковном Одинцово ввели в эксплуатацию современный детский сад, рассчитанный на 380 воспитанников. Он построен в жилом комплексе «Город-Событие» Фондом развития территорий для выполнения обязательств перед дольщиками компании «Урбан Групп», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Трехэтажное здание полностью укомплектовано для комфортного пребывания детей и работы персонала. Внутри разместились 16 групп с отдельными выходами, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок и пищеблок. Для маломобильных граждан здание оснащено лифтом.
На прилегающей территории обустроили игровые площадки с навесами, зоны для занятий на улице и высадили зеленые насаждения. Строительство социальных объектов — неотъемлемая часть комплексного развития территорий в Московской области. Наряду с жильем девелоперы (ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК и др.) возводят всю необходимую инфраструктуру.