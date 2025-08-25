В Одинцово открыли новый детский сад на 380 мест

25 августа 2025, 09:43

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В подмосковном Одинцово ввели в эксплуатацию современный детский сад, рассчитанный на 380 воспитанников. Он построен в жилом комплексе «Город-Событие» Фондом развития территорий для выполнения обязательств перед дольщиками компании «Урбан Групп», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.