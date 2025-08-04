Наталия Симония из Подмосковья стала пятикратной чемпионкой России по конкуру
Жительница Подмосковья Наталия Симония стала пятикратной чемпионкой России по конкуру (вид конного спорта — прим. ред.). Как сообщили организаторы мероприятия, чемпионат стал главным событием сезона.
Наталия одержала блестящую победу в маршруте Гран-При. Уточняется, что спортсменка является мастером спорта международного класса. Она выступала на жеребце ганноверской породы по кличке Кваренги. Пара была на второй позиции, когда подошла к финальному маршруту, но разрыв был минимальным.
«Лидеры не обошлись без штрафа — к старту на сокращенной дистанции Наталия Симония и Кваренги подошли с результатом 6 ш.о», — сказано в материале.Уточняется, что соперник Наталии Андрей Лысенко бился до последнего, но ему не дало вырваться вперед даже безошибочное преодоление маршрута второго гита. Наталия вернула себе титул чемпиона, который удерживала в 2022-м и 2023-м годах.