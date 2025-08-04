Наталия Симония из Подмосковья стала пятикратной чемпионкой России по конкуру

04 августа 2025, 13:07

Наталия Симония (Фото: Пресс-служба организаторов чемпионата России по конкуру HL)

Жительница Подмосковья Наталия Симония стала пятикратной чемпионкой России по конкуру (вид конного спорта — прим. ред.). Как сообщили организаторы мероприятия, чемпионат стал главным событием сезона.





Наталия одержала блестящую победу в маршруте Гран-При. Уточняется, что спортсменка является мастером спорта международного класса. Она выступала на жеребце ганноверской породы по кличке Кваренги. Пара была на второй позиции, когда подошла к финальному маршруту, но разрыв был минимальным.



