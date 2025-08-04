Услугами медицинского чат-бота «Денис» пользуются 166 тыс. жителей Подмосковья

04 августа 2025, 13:20

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 166 тысяч жителей Московской области получают консультации медицинского сат-бота «Денис», в том числе с начала текущего года число пользователей этого цифрового сервиса увеличилось более чем на 25 тысяч. Информацию об этом пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона разместила в соцсетях ведомства.





Чат-бот «Денис» обслуживает сферу здравоохранения Московской области. С помощью этого сервиса можно записаться к врачу, на прививки, вызвать доктора на дом и пр.





«Денис» также может подсказать, к какому именно врачу стоит записаться. Для этого достаточно перечислить свои симптомы», — отмечается в сообщении.