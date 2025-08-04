Услугами медицинского чат-бота «Денис» пользуются 166 тыс. жителей Подмосковья
Свыше 166 тысяч жителей Московской области получают консультации медицинского сат-бота «Денис», в том числе с начала текущего года число пользователей этого цифрового сервиса увеличилось более чем на 25 тысяч. Информацию об этом пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона разместила в соцсетях ведомства.
Чат-бот «Денис» обслуживает сферу здравоохранения Московской области. С помощью этого сервиса можно записаться к врачу, на прививки, вызвать доктора на дом и пр.
«Денис» также может подсказать, к какому именно врачу стоит записаться. Для этого достаточно перечислить свои симптомы», — отмечается в сообщении.Чат-бот «Денис» доступен по ссылке. После запуска пользователь должен указать номер полиса ОМС, телефона и дату рождения.
Мингосуправления Подмосковья регулярно информирует жителей региона о различных цифровых услугах и сервисах, а также о работе по их оптимизации. Для удобства пользователей соцсетей новости министерства публикуются на его официальных страницах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и в Telegram-канале «Мингос life».