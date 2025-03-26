Названы площадки проведения Московского областного чемпионата «Абилимпикс»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Московской области с 31 марта по 11 апреля проведут региональный чемпионат «Абилимпикс». Он пройдёт при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети, сообщили организаторы.
«Абилимпикс – это конкурс профессионального мастерства, в котором участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья.Главными площадками станут Дмитровский техникум, Красногорский колледж, Подмосковный колледж «Энергия», Профессиональный колледж «Московия», Щелковский колледж и Электростальский колледж», – говорится в сообщении.В чемпионате примут участие более тысячи конкурсантов по 69 компетенциям: «Веб-дизайн», «Декоративно-прикладное искусство», «Исполнительское мастерство» и другие. Соревнования пройдут в трёх категориях – «школьники», «студенты» и «специалисты».
В этом году в список компетенций включены новые направления: «Техник-протезист», «Специалист по типовым решениям 1С» и «Художник по гриму».
Текущий чемпионатный цикл открывает второе десятилетие движения «Абилимпикс» в России. За 11 лет оно стало крупнейшим и самым узнаваемым в области развития профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступают Минобразования Московской области и Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».
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