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В Пушкино пройдет Московский областной фестиваль академического хорового пения

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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30 марта на сцене ДК «Пушкино» в Пушкинском городском округе состоится Московский областной фестиваль академического хорового пения имени В. И. Закутского. Мероприятие проводится раз в два года с 2012 года и объединяет лучшие академические хоры региона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В этом году на фестивале примут участие 17 коллективов, представляющих учреждения культуры Подмосковья. Они выступят в четырех номинациях: «Смешанный хор», «Женский хор», «Мужской хор» и «Камерный хор». Каждый коллектив исполнит по пять произведений, включая акапельные номера и композиции, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди участников — академический хор «Осанна» из ДК «Пушкино» под руководством Татьяны Викторовны Закутской, супруги Владимира Ивановича Закутского, чье имя носит конкурс.

Жюри фестиваля возглавит профессор Московской государственной консерватории, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России Юлия Тихонова.

Также в состав жюри войдут: профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, художественный руководитель Московского молодежного Шнитке-хора Дмитрий Онегин и Почетный председатель «Музыкального общества Московской области» Алевтина Кондратьева.

Вход на фестиваль свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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В шатурском парке имени Гагарина поселились новые обитатели
25 марта 2025, 10:52

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В парке имени Гагарина появились новые пушистые жители, а познакомиться с ними пришли дошкольники. Перед встречей для детей подготовили анимационную программу, в которую вошли стихи, загадки, игры и песни, посвящённые главным героям праздника — лесным белкам, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Руководитель проекта «Беличья тропа» Руслан Аюпов рассказал детям об особенностях жизни этих животных: чем они питаются, зачем им пушистый хвост и какое значение имеет взаимодействие с ними для людей. По итогам общего голосования одной из белок дали имя Шатурик. Дети вместе с организаторами утеплили для неё деревянный домик, наполнили его кормом и яблоками. Беличьи жилища разместили на соснах на высоте около пяти метров, чтобы зверьки могли комфортно адаптироваться к новому месту.

«Первые сутки белка находится в закрытом домике, она там успокаивается и привыкает. Поздно вечером сотрудники парка откроют домики, и уже рано утром, когда не будет людей, белки смогут выйти на улицу», — сообщил Аюпов.

Кроме того, он добавил, что если у белок есть стабильная кормовая база, они не покидают территорию. По его словам, по принятой технологии животные успешно приживаются в парках в 95% случаев, а уже в июле можно наблюдать бельчат, появившихся в новой среде.

Для удобства посетителей в парке установили специальный автомат с правильным кормом для белок, который находится на аллее рядом с кормушками.

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В Подмосковье приемные семьи могут оформить компенсацию за отдых через портал госуслуг
25 марта 2025, 10:05

Фото: istockphoto / SewcreamStudio

Теперь приемные семьи могут подать заявление на выплату материальной помощи для организации отдыха детей или компенсацию расходов на путевки прямо на региональном портале госуслуг Подмосковья, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Помимо перевода услуги в "цифру", в онлайн-форму внедрены умные сервисы. При совместной подаче заявления согласие супруга можно получить электронно через его личный кабинет на регпортале. Ещё добавлен сервис предварительной проверки назначенной меры социальной поддержки. Если услуга уже была получена в текущем году, система сразу сообщит об этом при повторной подаче заявления», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право один раз в год получить компенсацию за отдых, включая поездки с родными детьми. Вместо компенсации также доступна материальная помощь.

Услуга «Назначение денежных средств на организацию отдыха приемной семьи» размещена на портале в разделе «Соцподдержка» – «Усыновление и опека». Чтобы подать заявление онлайн, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы, включая подтверждение оплаты путевок. Важно, что оплата должна быть произведена с личного счета приемного родителя.

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#компенсации
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Юные футболисты школы «Абсолют» стали чемпионами международного турнира
25 марта 2025, 09:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В возрастной категории 2011–2013 г.р. юные спортсмены встретились с командами из Индии, Германии и Африки. Футболисты школы «Абсолют» продемонстрировали безупречную игру, одержав пять побед подряд: три — на групповом этапе, а затем в полуфинале и финале.
В решающем матче они уверенно обыграли соперников из Камеруна со счётом 2:0, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Капитан команды Алексей Наимов был признан «Самым ценным игроком турнира». В прошлом году эти ребята заняли второе место, а теперь доказали своё мастерство, завоевав чемпионский титул.

Фестиваль «Под флагом добра» проходит в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и направлен на популяризацию массового спорта. Его цели полностью соответствуют задачам национального проекта «Молодёжь и дети».

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В Серпухове проверили ход ремонта пешеходного моста на железнодорожном вокзале
25 марта 2025, 09:38

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Временно исполняющий полномочия главы Алексей Шимко вместе с Первым заместителем Министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексеем Кучеровым, а также представителями подрядной организации и службы обслуживания лифтового оборудования провели инспекцию пешеходного моста на железнодорожном вокзале Серпухова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Объект уже неоднократно становился предметом обращений местных жителей. На данный момент ремонтные работы находятся на завершающем этапе: ведётся монтаж платформы, а также установка пандусов, адаптированных для маломобильных граждан.

На следующей неделе планируется провести инвентаризацию всех лифтов. Согласно графику, лифты в первом и втором павильонах должны заработать до 1 апреля. Также продолжаются работы по запуску новой платформы, на которой уже уложена брусчатка. В ближайшие две недели завершится демонтаж старого пешеходного моста, после чего откроется полноценный доступ для пешеходов.

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Компания «АШАН Ритейл Россия» представила новые меры поддержки семей в Подмосковье
25 марта 2025, 09:29

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В рамках национального проекта «Семья» представители компании «АШАН Ритейл Россия» провели встречу с жителями Московской области, где рассказали о новых возможностях программы лояльности для семей с детьми до 5 лет, беременных женщин и многодетных семей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Теперь в будние дни с 7:00 до 12:00 участники программы могут оплачивать покупки бонусными баллами в размере 7% от их стоимости. Данное предложение распространяется на все товары, но не более чем на 5000 баллов в месяц. Начисление бонусов происходит на следующий день после регистрации карты лояльности. Если на товар уже действует повышенный кешбэк (до 70%), применяется правило максимальной скидки — суммирование не предусмотрено. В остальное время (по будням после 12:00 и в выходные) действуют стандартные условия: 5% бонусами на товары с фирменной птичкой (красной и золотой) и кешбэк до 70% на определенные позиции.

С 2024 года в Подмосковье введена дополнительная поддержка для семей с маленькими детьми и будущих мам: они могут получить кешбэк 20% при покупке детских товаров и продукции для беременных. Для участия в программе необходимо подтвердить свой статус, предоставив паспорт и свидетельство о рождении ребенка или справку о беременности, а также иметь активную карту лояльности.

Присоединиться к программе можно через чат-бот на сайте, мобильное приложение, телеграм-бота или в пунктах обслуживания клиентов в магазинах. Для многодетных семей предусмотрена возможность подтверждения статуса с помощью электронного удостоверения — достаточно предъявить QR-код из приложения ЕГПУ.

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