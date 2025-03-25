В Пушкино пройдет Московский областной фестиваль академического хорового пения

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
30 марта на сцене ДК «Пушкино» в Пушкинском городском округе состоится Московский областной фестиваль академического хорового пения имени В. И. Закутского. Мероприятие проводится раз в два года с 2012 года и объединяет лучшие академические хоры региона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В этом году на фестивале примут участие 17 коллективов, представляющих учреждения культуры Подмосковья. Они выступят в четырех номинациях: «Смешанный хор», «Женский хор», «Мужской хор» и «Камерный хор». Каждый коллектив исполнит по пять произведений, включая акапельные номера и композиции, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Среди участников — академический хор «Осанна» из ДК «Пушкино» под руководством Татьяны Викторовны Закутской, супруги Владимира Ивановича Закутского, чье имя носит конкурс.
Жюри фестиваля возглавит профессор Московской государственной консерватории, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России Юлия Тихонова.
Также в состав жюри войдут: профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, художественный руководитель Московского молодежного Шнитке-хора Дмитрий Онегин и Почетный председатель «Музыкального общества Московской области» Алевтина Кондратьева.
Вход на фестиваль свободный. Возрастное ограничение: 6+.
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Среди участников — академический хор «Осанна» из ДК «Пушкино» под руководством Татьяны Викторовны Закутской, супруги Владимира Ивановича Закутского, чье имя носит конкурс.
Жюри фестиваля возглавит профессор Московской государственной консерватории, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России Юлия Тихонова.
Также в состав жюри войдут: профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, художественный руководитель Московского молодежного Шнитке-хора Дмитрий Онегин и Почетный председатель «Музыкального общества Московской области» Алевтина Кондратьева.
Вход на фестиваль свободный. Возрастное ограничение: 6+.
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Дайана Хусинова