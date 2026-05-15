Неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года прошли около 20 тыс. младенцев
Почти 20 тысяч новорождённых в Московской области прошли расширенный неонатальный скрининг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В рамках неонатального скрининга младенцев проверяют на наличие 38 генетических заболеваний, включая врожденный гипотиреоз, спинальную мышечную атрофию, нарушение обмена жирных кислот и другие патологии.
«Благодаря скринингу у врачей есть возможность своевременно диагностировать патологии и сразу начинать лечение. Из почти 20 тысяч детей, прошедших это обследование, заболевания выявили у 31», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Неонатальный скрининг проводят в первые дни жизни ребёнка. Для этого у него берут кровь из пятки. Если выявляется какое-то отклонение от нормы, медицинский специалист связывается с родителями и объясняет дальнейший порядок действий.