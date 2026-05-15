Неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года прошли около 20 тыс. младенцев

15 мая 2026, 13:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 20 тысяч новорождённых в Московской области прошли расширенный неонатальный скрининг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В рамках неонатального скрининга младенцев проверяют на наличие 38 генетических заболеваний, включая врожденный гипотиреоз, спинальную мышечную атрофию, нарушение обмена жирных кислот и другие патологии.





«Благодаря скринингу у врачей есть возможность своевременно диагностировать патологии и сразу начинать лечение. Из почти 20 тысяч детей, прошедших это обследование, заболевания выявили у 31», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.