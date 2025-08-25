Двух жителей Павловского Посада задержали за выращивание конопли

25 августа 2025, 09:01

оригинал Фото: istockphoto.com/Dolores Preciado

Полицейские задержали двух 36-летних жителей Павлово-Посадского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Задержание было проведено при поддержке Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, злоумышленники с начала лета выращивали коноплю на поле у деревни Бывалино, потом перевозили кусты в сарай в деревне Большие Дворы, где сушили и хранили свой «урожай».





«При обыске в сарае полицейские обнаружили 189 кустов конопли и около 7,5 кг марихуаны, а также упаковочный материал, вакууматор и секатор», — говорится в сообщении.