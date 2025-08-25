Двух жителей Павловского Посада задержали за выращивание конопли
Полицейские задержали двух 36-летних жителей Павлово-Посадского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Задержание было проведено при поддержке Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленники с начала лета выращивали коноплю на поле у деревни Бывалино, потом перевозили кусты в сарай в деревне Большие Дворы, где сушили и хранили свой «урожай».
«При обыске в сарае полицейские обнаружили 189 кустов конопли и около 7,5 кг марихуаны, а также упаковочный материал, вакууматор и секатор», — говорится в сообщении.Задержанные рассказали, что выращивали коноплю для личного употребления. Против них завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и оставили до суда под домашним арестом.