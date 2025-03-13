Новая развязка между Володарским и Каширским шоссе готова на 85%

Фото: Полина Абраменко
Развязку между Каширским и Володарским шоссе строят на территории Ленинского округа, строительная готовность объекта достигла 85%, передаёт корреспондент Полина Абраменко.
«Путепровод № 4 через дорогу А-105 находится на завершающей стадии. Бессветофорное движение в сторону посёлка Володарского, мы запустим в первых числах мая», — сказал руководитель проекта компании «Стройтрансгаз» Дмитрий Емельянов.Строительство развязки ведётся в рамках второго этапа реконструкции Каширского шоссе. Параллельно ведутся работы по третьему и четвёртому этапам реконструкции: на трассе построят две эстакады основного хода и две разворотные эстакады.
«Мы уже приступили к строительству съездов №14 и №16, а также к строительству съездов №1 и №6», — отметил Дмитрий Емельянов.Все работы должны быть завершены в 2026 году.
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Лев Каштанов