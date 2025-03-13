Новая развязка между Володарским и Каширским шоссе готова на 85%

Около 600 тысяч электронных услуг оформили жители Московской области через цифровые зоны МФЦ с начала 2025 года, из них более 270 тысяч услуг — на федеральном госпортале и более 290 тысяч — на госпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба областного Мингосуправления.