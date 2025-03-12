В Сабурове начался монтаж металлоконструкций пролёта путепровода

С начала года около 1,5 тысячи жителей Подмосковья изменили свои имя или фамилию. Подать заявление на эту услугу можно в любом удобном МФЦ через сотрудников ЗАГС. При этом, размер госпошлины за смену имени в 2024 году вырос с 1,6 до 5 тысяч рублей, сообщает Министерство социального развития Московской области.