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В Сабурове начался монтаж металлоконструкций пролёта путепровода

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Стартовал монтаж металлоконструкций пролётного строения путепровода в красногорской деревне Сабурово, работы проводятся в рамках строительства дублёра Пятницкого шоссе. Информацию об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разместила на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«Общая масса металлоконструкций пролёта путепровода составит 1,1 тыс. тонн. Параллельно продолжается устройство опор моста через реку Синичку и строительство ливневой канализации на примыкании к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что работы должны быть завершены в третьем квартале будущего года.

У Минтранса Московской области есть страница «ВКонтакте» и Telegram-канал, где регулярно публикуется актуальная информация в сфере дорожного ремонта и строительства, работы общественного транспорта, безопасности дорожного движения и пр.

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Стали известны самые необычные имена в Московской области
12 марта 2025, 16:02

Фото: Министерство социального развития Московской области

С начала года около 1,5 тысячи жителей Подмосковья изменили свои имя или фамилию. Подать заявление на эту услугу можно в любом удобном МФЦ через сотрудников ЗАГС. При этом, размер госпошлины за смену имени в 2024 году вырос с 1,6 до 5 тысяч рублей, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Как отмечают специалисты ЗАГС, для многих перемена имени остаётся важным решением. Чаще всего изменения касаются фамилии — её меняют женщины, которые берут фамилию супруга после заключения брака, если не сделали этого при регистрации.

Однако в ряде случаев жители принимают решение сменить имя по личным причинам. Среди них — желание начать жизнь с чистого листа, избавиться от неприятных ассоциаций с прежним именем или подобрать имя, которое лучше соответствует внутреннему ощущению себя. Всё больше людей выбирают имена, вдохновляясь модными тенденциями, культурными особенностями или личными интересами.

Наиболее популярными именами в Подмосковье стали Даника, Елучочка и фамилия Фортуна.
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#подмосковье
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#имена
#социальная загс
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Раменские лыжники завоевали медали Всероссийской специальной спартакиады
12 марта 2025, 15:48

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали ученики Удельнинской школы-интерната Раменского округа на Всероссийская спартакиаде Специальной Олимпиады в лыжных гонках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Лыжник Александр Блохин поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогу забегов на 500 и 1000 метров. Ещё одну золотую медаль завоевал в лыжных гонках Алексей Андреев на дистанции 50 метров, а на дистанции 100 метров он взял бронзу. Четвёртое золото выиграла Ольга Сафиуллина на дистанции 500 метров. Кроме того, она стала третьей на дистанции 1000 метров», — говорится в сообщении.
А серебряную медаль в копилку сборной принёс представитель Раменского округа Сергей Зверев на дистанции 500 метров.

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#спорт
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Каширские школьники стали призёрами областного конкурса чтецов
12 марта 2025, 15:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Призовые места завоевали ученики Тарасковской школы городского округа Кашира Дарья Маркова и Вячеслав Суслин в областном конкурсе юных чтецов имени Ольги Фёдоровны Берггольц «Голос блокадного Ленинграда», который был приурочен ко Дню полного снятия блокады, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Оба представителя Каширы выступали в старшей возрастной группе. Дарья Маркова завоевала второе место, в Вячеслав Суслин — третье», — говорится в сообщении.
Поэтесса Ольга Берггольц стала подлинным голосом осаждённого Ленинграда. Она не покинула город, когда у неё появилась возможность эвакуироваться, и помогала людям выстоять, работая на ленинградском радио.

Ранее сообщалось, что парки Каширы приглашают гостей на различные спортивные и культурные мероприятия.

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#школьники
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В Лотошине провели акцию по профилактике дистанционного мошенничества
12 марта 2025, 14:55

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Занятие, посвящённое защите от телефонного и кибермошенничества, провели в Лотошине для участников клуба «Активное долголетие» сотрудница полиции и общественница, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Долголетам рассказали о различных схемах и приёмах, которые используют мошенники, чтобы добраться до денег жертвы. Участников мероприятия также предупредили, что ни в коем случае нельзя сообщать посторонним свои персональные данные, а также сведения, связанные с банковскими счетами и картами. Кроме того, нельзя передавать незнакомцам информацию из СМС-сообщений», — говорится в сообщении.
Беседа завершилась раздачей участникам тематических памяток.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать для обмана граждан самозапрет на кредиты.

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Жителей Королёва приглашают на акцию по сбору вторсырья 15 марта
12 марта 2025, 14:36

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Экологическую акцию по сбору вторсырья проведут волонтёры в подмосковном Королёве в субботу, 15 марта, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Акция будет проходить в течение часа — с 11:00 до 12:00 по адресу: проезд Макаренко, дом №1, у подъезда №4. Принимается макулатура, жестяные и алюминиевые банки, РР и ПЭТ», — говорится в сообщении.
За сданное вторсырьё участникам начислят эко-баллы, которые можно будет потрать у партнёров акции — на покупки в интернет-магазине, в школе английского языка, в магазине спорттоваров, на занятия йогой и даже на оплату ЖКУ. Кроме того, баллы можно будет передать в помощь приюту для животных.

Ранее сообщалось, что в Московской области большой комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает субсидии и гранты, помощь в организации мероприятий, госстрахование жизни и здоровья на время их проведения, а также методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

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