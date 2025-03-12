В Сабурове начался монтаж металлоконструкций пролёта путепровода

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Стартовал монтаж металлоконструкций пролётного строения путепровода в красногорской деревне Сабурово, работы проводятся в рамках строительства дублёра Пятницкого шоссе. Информацию об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разместила на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«Общая масса металлоконструкций пролёта путепровода составит 1,1 тыс. тонн. Параллельно продолжается устройство опор моста через реку Синичку и строительство ливневой канализации на примыкании к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что работы должны быть завершены в третьем квартале будущего года.
У Минтранса Московской области есть страница «ВКонтакте» и Telegram-канал, где регулярно публикуется актуальная информация в сфере дорожного ремонта и строительства, работы общественного транспорта, безопасности дорожного движения и пр.
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