Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Московской области в 2025 году отремонтируют около 1,5 тыс. дорог

В Московской области в 2025 году отремонтируют около 1,5 тыс. дорог

Фото: istockphoto.com/Iryna Melnyk

Фото: istockphoto.com/Iryna Melnyk

Оригинал
Почти полторы тысячи региональных и муниципальных дорог отремонтируют в Московской области в текущем году. Об этом доложил в ходе совещание губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
«К ремонту дорог приступи с 1 апреля. Всего в этом году отремонтируем 1493 дороги общей протяжённостью 1495 километров, из которых 1137 муниципальных протяжённостью 659 км и 322 региональных протяжённостью 836 км. Общий объём ремонта в этом году больше прошлогодних показателей на 310 километров», — сказал Марат Сибатулин.
Наибольший объём работ по ремонту работ планируется провести в округах Коломна (85 км), Дмитровский (67 км), Раменский, Орехово-Зуевский и Сергиево-Посадский (по 62 км), а также в округе Истра (54 км).

Ремонт дорог должен быть завершён к 30 сентября.

Марат Сибатулин также сообщил, что в регионе резко выросли темпы ямочного ремонта. С начала текущего года на дорогах Московской области было заделано 197 тысяч 394 ямы, что в пять с половиной раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также:

В Подмосковье приступают к весенней уборке дорожной сети

В десяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

В Коломне открыли движение по Голутвинскому мосту
#минтранс мо
#марат сибатулин
#ремонт дорог
#дороги
#московская область
#подмосковье
В Подмосковье приступают к весенней уборке дорожной сети
10 марта 2025, 14:40

Марат Сибатулин (фото: пресс-служба правительства МО)

Подмосковные дорожники приступают к весенней уборке шоссе и улиц, все мероприятия должны быть завершены до конца апреля. Об этом доложил в ходе совещание губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
Он сообщил, что в план весенней подготовки дорог входит девять видов работ, включая уборку смёта с прибордюрной части на 8 тысячах километров дорог, мойку 37 тысяч километров дорог и 12 тысяч километров дорожных ограждений, мойку и покраску 16 тысяч остановок, мойку и покраску 637 километров шумозащитных экранов, очистку 5 тысяч километров тротуаров, нанесение линейной разметки и разметки пешеходных переходов.

«Поставлена задача завершить все эти работы до 1 мая», — сказал Марат Сибатулин.
Кроме того, к этому сроку должны быть проверены и приведены в порядок все дорожные знаки и все мосты.

Читайте также:

В десяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

В Коломне открыли движение по Голутвинскому мосту

Реконструкция моста через канал им. Москвы в Дмитрове начнётся во II квартале
#минтранс мо
#дороги
#марат сибатулин
#весна
#московская область
#вкс
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минэкологии Подмосковья сменился глава
10 марта 2025, 14:10

Фото: официальная страница «ВКонтакте» Минэкологии МО

Павел Бида покинул пост министра экологии и природопользования Московской области, новым министром стал Виталий Мосин. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов.
«Павел Александрович Бида перешёл на другое место работы. Министром станет Виталий Владимирович Мосин. Мы очень надеемся, что всё, что связано с экологией, а это во многом связано и с рекультивацией мусорных полигонов, будет вместе с вашей командой реализовываться чётко и без каких-либо «западаний», — сказал Андрей Воробьёв.
Ранее Виталий Мосин занимал пост первого заместителя министра имущественных отношений Московской области.

Павел Бида был главой Минэкологии Подмосковья с 6 ноября 2024 года.

Читайте также:

В Московской области зафиксированы встречи с краснокнижной кошкой

Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по числу подсчитанных воробьёв

Жителей Московской области предупредили о начале брачного сезона у бобров
#минэкологии мо
#андрей воробьёв
#вкс
#министр
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На весеннюю уборку во дворах Подмосковья выведут более 1,8 тыс. спецмашин
10 марта 2025, 13:53

Фото: istockphoto.com/Stephen Barnes

Из-за тёплой весны в этом году весенняя уборка дворов и общественных пространств в Московской области начнётся раньше обычного, в работах будет задействовано свыше 1.8 тыс. единиц специальной техники. Об этом доложил в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов зампред областного правительства, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
Важность качественной уборки отметил глава Подмосковья Андрей Воробьёв.

«В каждом сезоне есть свои акценты, которые обеспечивают качество проживания наших жителей. (…) Мы видим плюсовую температуру и днём, и ночью. И есть огромный запрос на всё, что касается чистоты», — подчеркнул Андрей Воробьёв.


Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО)

О технике, подготовленной для уборки, рассказал Владислав Мурашов.

«Что касается различной техники, которая у нас на сегодня есть, для подметания, промывания и прочего, у нас на сегодня 1840 единиц. Часть из них куплена совсем недавно — в последние два-три года. И эта техника будет задействована в весенней уборке», — сказал Владислав Мурашов.

Владислав Мурашов (фото: пресс-служба правительства МО)

В министерстве уточнили, что тракторов для прометания асфальта подготовлено 845 единиц, малых вакуумных машин — 110 единиц, машин для промывания — 399 единиц и мини-погрузчиков — 486 единиц.

Кроме того, планируется закупить ручные пылесосы, которые делают более простой и эффективной работу дворников.

Читайте также:

В подмосковных дворах в этом году обновят более 545 тыс. кв. м асфальта

В Подмосковье разработали алгоритм устранения навалов бытовых отходов во дворах

В программу благоустройства на 2025 год включили 564 подмосковных дворов
#вкс
#андрей воробьёв
#владислав мурашов
#минчистоты
#уборка
#дворы
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Каширы обсудили с жильцами капремонт дома на улице Металлистов
10 марта 2025, 13:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Встречу, посвящённую капитальному ремонту трёхэтажного многоквартирного дома по адресу: улица Металлистов, 2, провели в Доме культуры имени Ленина представители администрации городского округа Кашира и подрядной организации ООО «Альта» с жильцами, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В прошлом году в одной из квартир в указанном доме обрушилось потолочное перекрытие. Подрядчик ремонтных работ отметил, что для дальнейших действий жильцы должны определиться — согласны ли они на временное переселение из дома на время ремонта. По оценке экспертов, капремонт займёт не менее восьми месяцев, так как в доме необходимо укрепить стены и фундамент, а также укрепить все перекрытия», — говорится в сообщении.
В ходе встречи её участники обсудили и другой вариант выхода из ситуации — проведение процедур для признания дома аварийным. Окончательное решение ещё не принято, поэтому на эту тему будет проведена ещё одна встреча.

Читайте также:

В парках Каширы проходят различные мастер-классы и занятия спортом

На Каширской ГРЭС стартовал новый этап модернизации

В Кашире в этом году построят три котельные и три тепловых пункта
#кашира
#мкд
#капремонт
#капитальный ремонт
#встреча
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде провели концерт «Дарите женщинам цветы»
10 марта 2025, 12:57

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Концерт «Дарите женщинам цветы», приуроченный к Международному женскому дню, состоялся 9 марта в доме культуры «Филимоновский» в Павлово-Посадском округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На сцене выступили танцевальные коллективы «Платинум», «Танцевалочка» и «Пандора», а также вокальные группы «СВЕТлячок», «Крутые дамы», «Смайл» и «Стэлла», — говорится в сообщении.
Номера для концерта подготовили и театральные коллективы «СказкаГрад» (руководитель Елена Давыдова) и «Лицедеи» (руководитель Наталья Федосеева). Ведущими концерта стали Даниил Галустов и Семён Молофеев, они поздравили всех присутствующих женщин с праздником.

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, провели во всех домах культуры Павлово-Посадского городского округа.

Читайте также:

Жительниц Павловского Посада поздравила с 8 Марта певица Алиса Мон

Труженицам тыла из Павловского Посада вручили медали к 80-летию Победы

В Павловском Посаде в этом году отремонтируют котельную и 7 км трубопроводов
#павловский посад
#8 марта
#дом культуры
#концерт
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате