В Московской области в 2025 году отремонтируют около 1,5 тыс. дорог

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Почти полторы тысячи региональных и муниципальных дорог отремонтируют в Московской области в текущем году. Об этом доложил в ходе совещание губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
«К ремонту дорог приступи с 1 апреля. Всего в этом году отремонтируем 1493 дороги общей протяжённостью 1495 километров, из которых 1137 муниципальных протяжённостью 659 км и 322 региональных протяжённостью 836 км. Общий объём ремонта в этом году больше прошлогодних показателей на 310 километров», — сказал Марат Сибатулин.Наибольший объём работ по ремонту работ планируется провести в округах Коломна (85 км), Дмитровский (67 км), Раменский, Орехово-Зуевский и Сергиево-Посадский (по 62 км), а также в округе Истра (54 км).
Ремонт дорог должен быть завершён к 30 сентября.
Марат Сибатулин также сообщил, что в регионе резко выросли темпы ямочного ремонта. С начала текущего года на дорогах Московской области было заделано 197 тысяч 394 ямы, что в пять с половиной раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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