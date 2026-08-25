Новая школа в люберецком микрорайоне Островцы примет учеников 1 сентября

25 августа 2026, 18:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Школа-новостройка в микрорайоне «Новые Островцы» примет детей 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.





Глава муниципалитета Владимир Волков провёл на территории школы выездную администрацию. Вместе с ним на вопросы жителей отвечали представители регионального Минобразования, депутат Госдумы Роман Терюшков, депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско и представители депутатского корпуса Люберец.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Обсуждали работу управляющих компаний, содержание территории, состояние дорожной сети, благоустройство микрорайона.

«Дорогие жители, спасибо за добрые слова об открытии новой школы в микрорайоне. Знаю, что для многих родителей это событие было очень долгожданным. Благодарю за неравнодушие и участие в развитии городского округа Люберцы», – сказал Волков.