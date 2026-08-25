Новая школа в люберецком микрорайоне Островцы примет учеников 1 сентября
Школа-новостройка в микрорайоне «Новые Островцы» примет детей 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
Глава муниципалитета Владимир Волков провёл на территории школы выездную администрацию. Вместе с ним на вопросы жителей отвечали представители регионального Минобразования, депутат Госдумы Роман Терюшков, депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско и представители депутатского корпуса Люберец.
Обсуждали работу управляющих компаний, содержание территории, состояние дорожной сети, благоустройство микрорайона.
«Дорогие жители, спасибо за добрые слова об открытии новой школы в микрорайоне. Знаю, что для многих родителей это событие было очень долгожданным. Благодарю за неравнодушие и участие в развитии городского округа Люберцы», – сказал Волков.Как рассказали в администрации, новая школа рассчитана на 1100 учеников. В ней оборудован актовый зал на 425 мест, два спортзала и пищеблок на 438 посадочных мест. На территории учреждения создан современный стадион с игровыми площадками. По губернаторской программе «Открытый стадион» будет доступен для всех жителей микрорайона.