В Люберцах стартовало строительство торгового комплекса с фитнес-центром
Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Трёхэтажный торговый комплекс, в состав которого войдут фитнес-центр, рестораны и кафе, начали строить в Люберцах. Извещение о старте работ поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Общая площадь здания составит более 27 тысяч квадратных метров.
«Первый этаж займут торговые галереи с непродовольственными товарами, кафетерий, кафе с летней террасой, супермаркет, склады и зоны загрузки. Помещения второго этажа получит якорный арендатор. Название компании пока не разглашается. Там же сделают фуд-корт и фитнес-центр. А на крыше предусмотрена открытая парковка для посетителей», — говорится в сообщении.Сдать объект в эксплуатацию планируют в октябре 2027 года.