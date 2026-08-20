Посещать «Киберуроки» с сентября будут более 1700 школьников Люберец
В Люберцах в новом учебном году стартует «Киберурок» – проект по повышению цифровой грамотности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
К проекту присоединились шесть образовательных учреждений. Он охватил 1746 школьников с первый по 11 классы. Занятия будут проходить один час в неделю. Программа состоит из семи блоков, материал адаптирован под каждую возрастную категорию.
«Учащимся начальных классов расскажут о правилах поведения в сети и о том, куда обращаться за помощью, столкнувшись с мошенниками. Программа для старшеклассников направлена на проверку достоверности фактов, применение искусственного интеллекта для учёбы, правовые аспекты использования интернета», – пояснила заместитель главы – начальник управления образования округа Виктория Бунтина.Родители назвали киберобразование инвестицией не только в знания, но и в их безопасность, мышление и будущее детей.
Педагоги, которые будут вести «Киберуроки», уже прошли обучение. С мая учителя решали кейсы и разбирали инструменты преподавания, работали с мультимодальными нейросетями и ИИ-агентами, учились составлять точные промпты, проверять достоверность ответов и выявлять ошибки нейросети.
Занятия стартуют с 1 сентября и будут проходить в течение всего учебного периода.