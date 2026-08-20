Посещать «Киберуроки» с сентября будут более 1700 школьников Люберец

20 августа 2026, 19:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберцах в новом учебном году стартует «Киберурок» – проект по повышению цифровой грамотности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





К проекту присоединились шесть образовательных учреждений. Он охватил 1746 школьников с первый по 11 классы. Занятия будут проходить один час в неделю. Программа состоит из семи блоков, материал адаптирован под каждую возрастную категорию.

«Учащимся начальных классов расскажут о правилах поведения в сети и о том, куда обращаться за помощью, столкнувшись с мошенниками. Программа для старшеклассников направлена на проверку достоверности фактов, применение искусственного интеллекта для учёбы, правовые аспекты использования интернета», – пояснила заместитель главы – начальник управления образования округа Виктория Бунтина.