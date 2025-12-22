«Новый год под шубой» пройдет в подмосковном Сергиевом Посаде
В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде на этой неделе подготовили насыщенную программу предновогодних мероприятий для гостей всех возрастов. Об этом сообщили в местной Администрации.
В понедельник юных посетителей парка ждут весёлые игры с Дедом Морозом. В этот же день, а также в четверг в 19:00, для всех желающих пройдет праздничная программа «Танцевальный фейерверк».
Во вторник в 18:00 и в субботу в 10:00 на катке парка организуют мастер-классы по фигурному катанию. 24 декабря гости смогут посетить лекцию «Традиционная игрушка Сергиева Посада конца XIX – начала XX вв.». Её проведёт сотрудник отдела «Русское народное и декоративно-прикладное искусство» Ольга Юрова.
В пятницу в досуговом центре «Под Крышей» в 9:15 будет тренировка «Здоровая спина». В этот же день в 17:00 организаторы проведут занятия для юных собаководов.
Главным событием недели станет общеобластное предновогоднее мероприятие «Новый год под шубой», которое состоится в субботу. Принять участие смогут все желающие. В воскресенье жителей и гостей округа приглашают на мастер-класс «Роспись пряничного домика».
Возрастное ограничение — 0+.
