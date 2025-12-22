«Новый год под шубой» пройдет в подмосковном Сергиевом Посаде

22 декабря 2025, 16:39

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде на этой неделе подготовили насыщенную программу предновогодних мероприятий для гостей всех возрастов. Об этом сообщили в местной Администрации.