На катке в Химках устроили праздничную шоу‑программу
На ледовой площадке в Химках провели праздничную шоу-программу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Лёд превратился в сцену, где слились воедино музыка, танец и сказочное волшебство.
Гости увидели выступления фигуристов и танцоров, игру скрипачки Марии Бушуевой вместе с балетом на льду «Маттерхорн», концерт лауреата международных конкурсов группы «Златица», барабанное шоу от Era Drummers. Публику развлекали весёлые эльфы.
Дети погрузились в атмосферу зимней сказки. Для маленьких гостей устроили новогодний квест с интерактивными играми, конкурсами на ловкость и смекалку, разбили фотозоны со сказочными декорациями.
В администрации напомнили, что покататься на коньках можно по адресу: микрорайон ИКЕА, корпус 2. Каток работает ежедневно с 10 до 23 часов. Доступны прокат коньков, тёплые раздевалки и кафе.
В Химках также работают ледовые катки на улице Панфилова возле домов №12, №15 и «Театральный каток» в сквере «Юбилейный».
Читайте также: