На катке в Химках устроили праздничную шоу‑программу

22 декабря 2025, 15:42

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

На ледовой площадке в Химках провели праздничную шоу-программу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Лёд превратился в сцену, где слились воедино музыка, танец и сказочное волшебство.